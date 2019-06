Vyšachovat parlament z rozhodování o brexitu? Kandidát na šéfa konzervativců je pro

„Parlament nebude vyloučen z rozhodovacího procesu v této důležité záležitosti. To se prostě a jednoduše nestane. Je to tak nad slunce jasné, že to skoro ani není třeba říkat. Ale zjevně to potřeba je, a tudíž jsem tak učinil,“ prohlásil Bercow na půdě sněmovny.

Reagoval mimo jiné na stanovisko, které vyjádřil exministr Raab na středečním slyšení v rámci procesu volby nového vůdce Konzervativní strany. Média k těmto slyšením nemají přístup, podle informací novinářů ale Raab zablokování parlamentu kvůli realizaci brexitu nevyloučil.

Bývalý člen kabinetu patří do užší skupiny favoritů na post lídra konzervativců a je jedním z těch, pro něž je brexit bez dohody na konci října přijatelný.