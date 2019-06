Zeman v Lublani podpoří výstavbu kanálu Dunaj-Odra. Labská větev je nadále komplikovaná

Stavba by podle studie ministerstva dopravy stál přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Komise ministerstva dopravy navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková.

Podle zastánců projektu by koridor přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Ovčáček: Prezident podporuje celý projekt

Prezident podle mluvčího Jiřího Ovčáčka podporuje výstavbu celého projektu. „Nyní je ale nutno se soustředit na etapu Dunaj-Odra,“ poznamenal mluvčí. Zeman podle něj bude chtít na summitu projednat kromě výstavby kanálu také vybudování dopravního spojení vedoucího z jihu na sever. V Lublani by se také mělo mluvit třeba o hospodaření s vodou, bezpečnostních otázkách nebo transatlantických vztazích.

Zemana do Slovinska doprovází dvacetičlenná podnikatelská delegace, kterou vede prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zástupci českých firem se zúčastní hospodářského fóra, na kterém se budou projednávat především energetika, infrastruktura, digitalizace a inovace. Podle Miroslava Dira, mluvčího Hospodářské komory, se ho zúčastní asi 500 zástupců firem a vlád.