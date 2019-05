Severovýchod USA vyřadí z provozu jaderné elektrárny. Odkoupit je chtějí soukromé firmy

Použité palivové soubory z reaktoru se běžně ukládají pod dostatečnou vrstvu vody. Zhruba po deseti letech se v kontejnerech převezou do meziskladu, kde jsou uloženy až do přepracování nebo do konečného uložení. Americké firmy ale tvrdí, že navrhly kontejner, do kterého se vyhořelé palivo může ze specializovaného bazénu přemístit už po třech letech.

Někteří odborníci se nicméně domnívají, že vyřazení reaktorů z provozu během několika málo let je méně výhodné než desetiletí trvající postup. Při něm jsou elektrárny uzavřeny, dokud se radioaktivní prvky pomalu nerozpadnou. Pochybují také o tom, že budou mít soukromé firmy dostatek zkušeností i finančních prostředků na to, aby vedly několik projektů najednou.

„Uzavřeli jsme několik pojištění pro případ, že bychom narazili na něco neočekávaného a mohli tak z pojistky hradit dekontaminaci a další aktivity,“ reagoval výkonný ředitel firmy NorthStar Solutions Scott State. Podle něho má společnost dostatek odborníků na to, aby ve stejný čas zvládla vést až šest projektů.