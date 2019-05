SPD se v europarlamentu připojí k nacionalistům. Piráti zvažují frakci Zelených

„Nemůžeme o tom rozhodnout sami, musí to schválit náš republikový výbor,“ vysvětlil Mikuláš Peksa, místopředseda Pirátů a jeden z trojice jejich nových zástupců v EP. Pirátské předsednictvo se na výbor obrátí ve čtvrtek a rozhodnutí by podle Peksy mělo padnout do týdne či dvou. Čas na dohodu Piráti mají do 21. června, kdy musí frakce v europarlamentu oznámit své členy.

Už nyní je naopak jisté, že oba noví čeští europoslanci zvolení za SPD se v europarlamentu připojí ke stranám, jako je italská Liga Mattea Salviniho nebo francouzské Národní sdružení Marine Le Penové. Potvrdil to ve čtvrtek šéf SPD Tomio Okamura.

Okamura: AfD se nebude vracet k Benešovým dekretům

Frakce má nyní podle něj jistých 76 poslanců, včetně rakouských Svobodných a Alternativy pro Německo (AfD). Okamura podle svých slov ohledně německé strany dostal jednoznačné ujištění, že AfD se nehodlá vracet k tématu Benešových dekretů. Ve snaze otevřít dveře i dalším stranám v europarlamentu se frakce možná přejmenuje. O novém názvu by mělo být jasněji v příštích týdnech.