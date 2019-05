Volný pád německé koalice, Macronova mizérie a britská frustrace. Média hodnotí výsledky voleb

Server Spiegel Online jako jeden z problémů CDU/CSU zmiňuje neschopnost stran oslovit mladší voliče, kteří se v evropských volbách masově přiklonili k Zeleným. „Mládež se politizovala,“ soudí list Süddeutsche Zeitung , podle kterého málokdy mladí lidé takovýmto způsobem ovlivnili nejen volby, ale i výběr zásadních politických témat. Do popředí pozornosti se tak dostala problematika boje proti změnám klimatu. Podle Süddeutsche Zeitung by jejich iniciativy mohly německou politiku změnit i dlouhodobě.

„Poprvé od konce druhé světové války neskončila (SPD) v celoněmeckých volbách na prvním nebo druhém místě, ale třetí. To se rovná zemětřesení,“ je přesvědčena Deutsche Welle . Šéfka strany Andrea Nahlesová podle stanice nedokázala úpadek SPD zastavit a podle některých sociálních demokratů ho naopak urychlila. Jak ale podotýká ARD, na obzoru zatím není nikdo, kdo by si mohl být jistý tím, že stranu spasí.

Podle levicového listu The Guardian je závěr plynoucí z eurovoleb ve Spojeném království zcela jasný: naprostá frustrace a polarizace voličů. Výsledky potvrdily existenci dvou vyhraněných táborů – zastánců odchodu bez dohody, versus těch podporujících setrvání v Unii, píše list.

„S těmito volbami zcela zmizela jakákoliv realistická představa o tom, že existuje tichá většina, která chce jen měkký brexit a mít to za sebou. Pokud taková tichá většina někdy existovala, byla tak tichá, že se stala prakticky bezvýznamnou. Místo ní zaznamenali obrovský nárůst podpory zastánci odchodu bez dohody a tvrdí podporovatelé setrvání,“ dodal The Guardian. Poznamenal také, že labouristé i vládní konzervativci musejí mít po těchto výsledcích hrůzu z dalších parlamentních voleb.

Někdejší ministr zahraničí Boris Johnson z Konzervativní strany, o němž se spekuluje jako o příštím premiérovi po odchodu Theresy Mayové, ve sloupku konzervativcům nakloněného listu The Daily Telegraph napsal, že volby představují nepřekvapivé odmítnutí vládní politiky.

„V těchto mizerných volbách, které se nikdy neměly uskutečnit, protože by nás Evropský parlament už neměl zastupovat, voliči dali vládě, vlastně oběma hlavním stranám (konzervativcům a labouristům), zdrcující pokárání. Od srdce jim to ale nemohu vyčítat. Dali nám hlavní úkol: splnit brexit. Dali nám na to dosud skoro tři roky. My jsme flagrantně nedodrželi jejich pokyny. Propásli jsme termín po termínu, nedodrželi jsme sliby a dnes si nás naši zaměstnavatelé – lid – obrazně zvou na personální oddělení,“ napsal Johnson.