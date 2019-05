Rakousko: Podle průzkumu zvítězili Kurzovi lidovci před sociální demokracií. Svobodní oslabili

Lidovci si podle odhadů výrazně polepšili, předpokládaný výsledek 34,5 procenta hlasů by znamenal posílení o 7,5 procentního bodu. Sociálním demokratům průzkum podle veřejnoprávní stanice ÖRF slibuje 23,5 procenta hlasů, což je o půl procentního bodu méně než před pěti lety.

Svobodní získali podle televize ÖRF 17,5 procenta. Pokud se tento výsledek potvrdí, bude to oproti volbám v roce 2014 propad o více než dva procentní body. Může za ním stát skandál, který odstartoval někdejší předseda a bývalý vicekancléř Heinz-Christian Strache. Ten se nechal tajně natočit, když dohadoval s údajnými ruskými oligarchy přístup ke státním zakázkám výměnou za mediální podporu.

Do EP se v Rakousku podle průzkumu dostali ještě zástupci Zelených se 13,5 procenty hlasů, což by bylo o jeden procentní bod méně než jejich historický úspěch z roku 2014, a poslanci za stranu NEOS s osmi procenty, stejně jako minule. Liberální NEOS jsou příznivci evropského federalismu a přímé demokracie.

Pokud se potvrdí výsledky průzkumu, tak Rakušané vyšlou do Evropské lidové strany sedm poslanců, do Progresivní aliance socialistů a demokratů pět, do skupiny Evropa národů a svobody tři, do frakce Zelení-Evropská svobodná aliance dva a do Aliance liberálů a demokratů pro Evropu jednoho poslance.

Eurovolby jsou v Rakousku ostře sledované, neboť jsou prvním testem před zářijovými předčasnými parlamentními volbami. Rakouský parlament navíc v pondělí bude na mimořádné schůzi jednat o Kurzově budoucnosti v kancléřském úřadu, opozice totiž navrhla vyslovit mu nedůvěru. Osud Kurzovy přechodné vlády spočívá v rukách sociálních demokratů a svobodných. O tom, jak se zachovají, se chtějí rozhodnout až těsně před hlasováním.