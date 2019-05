Jak bude Mayovou hodnotit historie, to záleží na úspěšnosti jejího nástupce, tvrdí politolog Hnízdo

Britská premiérka Theresa Mayová se rozhodla rezignovat na svou funkci v čele strany a později i na post předsedkyně vlády. Nahradit by ji mohl někdejší ministr zahraničí Boris Johnson. Podle politologa z Metropolitní univerzity Praha Bořivoje Hnízda ale hrozí, že Johnson se bude potýkat v čele konzervativců se stejným problémem, jako labouristický protějšek Jeremy Corbyn. Ten je podle Hnízda sice oblíbený mezi členy strany, v britském parlamentu ale ne, a to ani mezi svými straníky. Hnízdo to řekl v pořadu Interview ČT24.