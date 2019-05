Bratislava v českém obležení. Na hokej přijely tisíce fanoušků, pomáhají jim i čeští policisté

Na dovolenu? Raději na hokej

Manžele Dvořákovy přivedla do Bratislavy vášeň pro hokej – je to už jejich jednadvacáté mistrovství. „Šetříme během celého roku. Skončí jedno mistrovství a my se už připravujeme na další,“ říká Hana Dvořáková. „IIHF nám určuje dovolenou v květnu,“ usmívá se její manžel Drahoslav ohledně tradičně květnového konání hokejového šampionátu.

Letošní mistrovství je pro ně přece jen v něčem nové. Aby nemuseli řešit nákup vstupenek, rozhodli se vypomáhat jako dobrovolníci. Dostali místo v prádelně, kde perou hokejové dresy.