„Ať rozhodne lid.“ Maduro navrhl předčasné volby do parlamentu, který ovládá opozice

Volby do Národního shromáždění v roce 2015 vyhrála opozice, Madurova vláda ale jeho legitimitu neuznává a v roce 2017 ustavila de facto nový parlament – Ústavodárné shromáždění. Příští řádné volby do Národního shromáždění by se měly konat v závěru příštího roku.

„Voličsky se posilníme. Budeme mít volby a tím legitimizujeme tuto instituci, tak jak posledních pět let nebyla. Volby do Národního shromáždění ukážou, koho podporuje lid, kdo bude mít víc hlasů a kdo vyhraje. Přijímáme tuto výzvu,“ uvedl Maduro.