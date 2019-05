Švýcaři schválili přísnější zákon o držení zbraní. Hrozilo jim vyloučení ze Schengenu

Téměř polovina švýcarských domácnosti vlastní v současné době alespoň jednu střelnou zbraň a střelnice patří k nejoblíbenějším sportovištím v zemi. „Je to jasný posun směrem k totalitě. Nový zákon navíc povede k masovému sledování stovek tisíc občanů, kteří dodržují zákony,“ komentoval rozhodnutí trenér střeleckého klubu v Ženevě Alexandre Trofimov.

Jednoznačný výsledek vládu překvapil. Kritici totiž hovořili o diktátu z Bruselu, protože zpřísněním zákona alpská země přijala pravidla platná v Evropské unii. Jejím členem sice Švýcarsko není, ale váže ho s ní řada smluv a také schengenský prostor bez hraničních kontrol. Právě setrvání v Schengenu by bylo v případě nepřijetí zákona v sázce. Nepotvrdily se zároveň obavy, že švýcarští voliči zákon odmítnou jako výraz protestu proti vládě.

Výstavbu minaretů se Švýcaři naopak rozhodli zablokovat. Populistická švýcarská lidová strana tvrdila, že by další muslimské věže vedly k islamizaci země, a voliči ji tehdy podpořili.

V listopadu 2013 požadovali švýcarští Mladí socialisté, aby vrcholní manažeři mohli brát maximálně dvacetinásobek minimální mzdy . Neuspěli – 65 procent hlasujících uvěřilo kritikům, že by to odradilo zahraniční investory. Možná přispěl i fakt, že pouhých pár měsíců před tím si Švýcaři odsouhlasili přísné kontroly odměňování svých šéfů.

Švýcarská ministryně spravedlnosti a policie Karin Kellerová-Sutterová ale již dříve uvedla, že švýcarských zvyků a tradic se nová opatření nedotknou. „Každý, kdo má armádní zbraň, si ji po odchodu do výslužby bude moci nechat. I členové střeleckých klubů budou moci se svými zbraněmi dál trénovat,“ prohlásila Kellerová-Sutterová v únoru.

Armádní pušku podle zvyklosti dostává domů každý, kdo ukončuje svou vojenskou službu, aby mohl v případě napadení země vyrazit co nejrychleji na její obranu. Kusy vydané oficiálně ze zbrojních skladů tak budou mít v novém systému výjimku. Lidé navíc armádní pušky dostávají bez nábojů. Ty si mohou pořídit pouze na střelnici a musí je tam také použít.

Zastánci nového zákona nevidí na omezení a zákazu některých zbraní nic škodlivého. „Předložený návrh spočívá v tom, že každou střelnou zbraň musíte zaregistrovat pod unikátním číslem. Má to sloužit k prevenci zločinů, aby se vědělo, odkud zbraň pochází a kdo ji vlastní. Nevidím v tom nic, co by nám uškodilo,“ uvedl akademik z Ženevské univerzity Bernhard Fuhrer.

EU reguluje zbraně kvůli hrozbě terorismu

Zákaz některých poloautomatických zbraní zavedla Evropská unie v reakci na teroristické útoky v Paříži na podzim roku 2015. O život tehdy přišlo při sérii šesti útoků v noci ze 13. na 14. listopadu celkem 130 lidí. Více než 370 jich pak bylo zraněno. Zbraně si útočníci pravděpodobně pořídili na Slovensku, kde je koupili jako původně nefunkční.

„Cílem Evropské unie je odzbrojit všechny své občany. To je pravý důvod, proč ta pravidla vydali. Přijetím tohoto zákona se Švýcarsko vydává stejnou cestou,“ míní lídr kampaně proti omezení zbraní Martin Fricker.