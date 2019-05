Po šesti týdnech skončily indické parlamentní volby. Premiér Módí pravděpodobně směřuje k vítězství

Poslední volební místnosti se v 1,3 miliardové zemi uzavřely v 18 hodin tamního času (půl třetí středoevropského času). Podle průzkumu CVoter, na nějž se odvolává agentura Reuters, se BJP podařilo získat 287 křesel v 543členném parlamentu. Se 128 mandáty za ní následuje hlavní opoziční strana Indický národní kongres. Podle jiného průzkumu zveřejněného televizí Times Now má Módího strana dokonce ještě jasnější náskok 306 křesel. Výsledky by měly být známy do 23. května.

V posledním kole voleb se rozhodovalo o 59 křeslech v 543členném parlamentu. Na 120 milionů voličů z celkem 900 milionů lidí oprávněných odevzdat svůj hlas v neděli hlasovalo především na severu a východě země.

Referendum o Módím

K volebním urnám se vydali i voliči v hlavním městě státu Západní Bengálsko Kalkatě. Podle agentury AP stáli před volebními místnostmi dlouhé fronty od časného rána, aby se vyhnuli pozdějším vysokým teplotám, které se v těchto dnech šplhají až k 38 stupňům Celsia. Dalším důležitým městem, kde se v neděli volilo, je posvátné hinduistické město Váránasí na řece Ganze. Symbolicky zde kandidoval i Módí.

Volební účast v prvních šesti kolech činila podle volební komise asi 66 procent. V posledních parlamentních volbách roce 2014 hlasovalo 58 procent voličů. BJP v těchto volbách získala většinu 282 parlamentních křesel.