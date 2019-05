Trump chce změnit imigrační systém. Podle kritiků jde jen o volební kampaň

Nový americký imigrační systém podpoří příchod kvalifikovaných přistěhovalců a zabrání pronikat do USA těm, kteří na to nemají nárok. Plán rovněž ukončí pašování dětí do Spojených států a umožní jejich rychlé vracení rodinám v zemi původu. Prohlásil to ve čtvrtek odpoledne americký prezident Donald Trump, když představil návrhy nových přistěhovaleckých pravidel. Ta podle něho umožní „konečně zcela zabezpečit hranice“.