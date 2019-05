USA mají připraveny sankce proti lidem kolem Orbána, napsal Wall Street Journal

Terčem sankcí by se podle The Wall Street Journal mohl stát Lőrinc Mészáros, Orbánův přítel z dětství, který se za jeho vlády stal miliardářem. Sankce by mohly být uplatněny v rámci takzvaného Magnitského zákona, který vládě USA umožňuje postihnout v zahraničí osoby porušující lidská a občanská práva. Sankce by mohly zasáhnout i Orbánova zetě Istvána Tiborcze nebo šéfa premiérovy kanceláře Antala Rogána.