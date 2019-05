Maďarsko je obráncem evropské kultury, uvedl Zeman po jednání s Áderem

Zeman ve svém projevu po konci jednání označil Maďarsko za „obránce evropské kultury“ v migrační krizi a migrační vlnu posledních let přirovnal k „invazi“ osmanské říše do jihovýchodní a střední Evropy, kterou podle něj zastavila až bitva u Vídně. Zopakoval, že Maďarsko považuje za „čestného souseda“, a skutečnost, že český prezident zemi navštívil naposledy před sedmi lety, označil za chybu, kterou nyní napravil.

Zeman s Áderem hovořili také o nutnosti reformovat Evropskou unii. Podle českého prezidenta by si například Evropská komise „neměla hrát“ na evropskou vládu a měla by být jen „obslužným aparátem“. O užití zdrojů z rozpočtu EU by podle něj měly rozhodovat národní státy a v oblasti migrace by se podle Zemana měla posílit ochrana vnějších hranic.

Podle maďarského prezidenta se hlavy států shodly také na tom, že používání jaderné energie je z hlediska energetické bezpečnosti obou států nezbytné. Český prezident navštíví ve čtvrtek v rámci své návštěvy jadernou elektrárnu Paks jižně od Budapešti.