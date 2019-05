Poslední tři roky jsou promarněnou příležitostí, řekl ČT konzervativní zastánce brexitu Hannan

Bývalý místopředseda EP Rouček chaos očekával, i když si nedovedl představit, že to bude trvat tři roky. „A proč jsem si to představoval? Protože konzervativci, zastánci odchodu, populisticky, bez rozmýšlení, bez jakýchkoliv analýz slíbili něco, co nemohli dodržet,“ míní Rouček.

Mayová by podle Hannana měla odstoupit

Hannan odmítl, že by kampaň za vystoupení Spojeného království z EU obsahovala lži. Domnívá se také, že by premiérka Theresa Mayová měla odstoupit, protože „je bezprecedentně nepopulární“. Naopak Rouček si není jistý, že by jiný zástupce konzervativců byl schopný situaci vyřešit, když se to premiérce dosud nepovedlo.

Oba se ale shodli na tom, že v evropských volbách, které se konají příští týden, posílí protisystémové strany. „Strana pro brexit pravděpodobně zvítězí, protože jsme hlasovali pro brexit a ještě se tak nestalo. Etablované strany neuspěly. Stojí za to zdůraznit, že veřejné mínění se nezměnilo,“ míní o předvolební situaci v Británii Hannan.

„Nigel Farage založil celou kampaň a celou svou existenci na odchodu Británie z EU. Když to etablované strany, v první řadě Konzervativní strana, nebyly schopny za tři toky učinit, Farage se vrací pod jinou hlavičkou, Strana pro brexit, a v průzkumech má 34 procent,“ shodl se s Hannanem Rouček.

Londýn musí schválit rozvodovou dohodu s EU do 31. října, jinak bude muset čelit následkům neřízeného brexitu. Britská vláda v úterý oznámila, že se na variantu neřízeného odchodu z EU nadále připravuje. Premiérka Mayová také uvedla, že hodlá předložit dohodu parlamentu k dalšímu hlasování v prvním červnovém týdnu.