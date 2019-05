Soukromé firmy pomáhají zlepšit situaci v uprchlických táborech a dávají lidem šanci na uplatnění

„Když uprchlíkům poskytneme školení a podporu, umožní jim to rozvinout jejich vlastní projekty. To by jim do budoucna mohlo přinést i dobrý finanční příjem,“ věří Kahwati.

Podobné programy fungují i v Gaze, kde v minulém roce nezaměstnanost stoupla na enormních 52 procent. Gaza Sky Geeks je prvním sdíleným pracovním prostorem v oblasti. S přispěním Googlu zde mladí Palestinci už devátým rokem rozvíjejí své podnikatelské ambice.