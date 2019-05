Ruská policie zatkla členku Pussy Riot Nikulšinovou, údajně za držení drog

Nikulšinová, která je jednou ze čtyř členů souboru loni odsouzených na 15 dní do vězení za protest během finálového zápasu mistrovství světa ve fotbale, byla zadržena ve středu. Člen Pussy Riot Pjotr Verzilov napsal na Twitteru, že spolu s ní policie zatkla dalších šest lidí, z nichž někteří se skupinou nemají co do činění.

Agentura Interfax citovala právníka Jenikejeva, podle nějž bude Nikulšinová zřejmě formálně obviněna v pátek. V případě odsouzení jí hrozí 15 dní vězení. Členka souboru byla zadržena již v půli dubna, po několika hodinách však byla propuštěna.