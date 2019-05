Mladí migranti v Římě se vydají na pochod za občanství, vláda dává od reformy ruce pryč

Návrh, který je v parlamentu už několik let, počítá s tím, že na občanství budou mít nárok i děti migrantů, kterým bylo při příchodu do Itálie méně než 12 let a které následně nejméně pět let navštěvovaly italské vzdělávací instituce.

Autobus s dětmi pomohly zachránit děti migrantů

Salvini nedávno ocenil jednoho z chlapců z uneseného autobusu, jemuž se podařilo ukrýt mobil. Egypťan Ramy předstíral, že se arabsky modlí a dal vědět svému otci, co se děje. V televizi řekl, že volal také na policii. Pomoc zavolal i Maročan Adam. Policistům se díky tomu podařilo autobus lokalizovat, upoutat pozornost řidiče a děti evakuovat zadními dveřmi.

„Ramy dostane občanství, protože je jako můj syn a prokázal, že chápe hodnoty této země. Ministr sice musí respektovat zákon, ale dovedné a odvážné činy mohou zákon převýšit,“ zdůraznil ministr.