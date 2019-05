U Vítězného oblouku v Paříži uctili padlé z druhé světové války. Britové drželi dvě minuty ticha

Za deštivého počasí Macron na pietním místě zapálil oheň a položil věnec. Pozdravil se přitom s válečnými veterány, kteří v roce 1945 přispěli k vítězství spojenců nad nacistickým Německem. Pietního aktu se zúčastnili i francouzský premiér Édouard Philippe a předsedové obou komor parlamentu či exprezident François Hollande.

Macron rovněž položil věnec u sochy generála Charlese de Gaulla, který se za druhé světové války nesmířil s kapitulací Francie, emigroval a postavil se do čela odporu proti nacistům. V roce 1944 se vrátil do Paříže jako vítěz a později se stal francouzským prezidentem.

Na Slovensku pieta na Slavíně

Velká Británie, v jejíž armádě bojovaly proti Německu také tisíce československých vojáků, si připomněla vítězství dvěma minutami ticha, a to v 15 hodin. Stalo se tak přesně 74 let poté, co tehdejší premiér Winston Churchill pronesl vítězný projev, ve kterém oficiálně oznámil konec války v Evropě.