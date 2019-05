Boeing v řece. Na Floridě sjel letoun 737 z přistávací dráhy, zranilo se 21 lidí

Policie zveřejnila fotografie letadla uvázlého v mělké vodě řeky St. Johns. Letoun podle agentury Reuters přistával za bouřky v pátek večer místního času a na konci dráhy sjel do řeky. „Letadlo se nepotopilo a všichni jsou naživu,“ oznámil na Twitteru úřad jacksonvilleského policejního velitele.

Prezident Donald Trump telefonicky nabídl pomoc starostovi města Lennymu Currymu.

Děsivé, popsala přistání cestující

Jednou z cestujících byla advokátka Cheryl Bormannová, která televizi CNN sdělila, že letadlo mělo na odletu čtyřhodinové zpoždění. Přistávalo podle ní za hromobití a blesků a bylo to „opravdu tvrdé“. „Letadlo doslova narazilo do země a nadskočilo. Bylo jasné, že ho pilot neměl plně pod kontrolou, pak nadskočilo znovu,“ řekla. Svou zkušenost označila za „děsivou“. Když se stroj naklonil a sjel z dráhy, narazila Bormannová hlavou do sedadla před sebou. „Byli jsme ve vodě a nedokázali říci, kde jsme, zda je to řeka nebo oceán,“ sdělila. Když se dostala z letadla, bylo cítit, že pohonné hmoty unikají do vody.