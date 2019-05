Tuny odpadu a pod nimi řeka. Realita bosenské přírody

Ekolog Anes Podič se zastává místních lidí a z tristního stavu řeky obviňuje vládu: „Pořád se říká, jak si zdejší lidé neuvědomují potřebu ochrany přírody a jak za tu tragickou situaci se znečištěním mohou místní obyvatelé. Pravda je zcela opačná. Může za to vláda. Vláda doteď nebyla schopná vyřešit svůj úkol v této věci, a to je svoz odpadu.“

Odpad se sváží jen na dvou třetinách území Bosny, třetina lidí ho tak vyhazuje rovnou do přírody. „Máme za to, že denně se vyhodí sto až dvě stě tun plastového odpadu. To je obrovské množství,“ upozorňuje Podič.

Svoz odpadu šel zcela stranou během válek a krizí 90. let. Situace se ale od té doby příliš nezměnila. Na stavu bosenských řek se podepsaly i korupce a chudoba. Obyvatelé si velké naděje nedělají. Efektivní systém odklízení odpadu si žádá dlouholeté plánování a značné investice. Obojí je zatím v počátcích.