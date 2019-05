O možnost zůstat ve Spojeném království po brexitu už požádalo víc než 600 tisíc lidí z EU

Pokud se podaří ratifikovat dohodu o podmínkách brexitu, občané EU, kteří chtějí v Británii zůstat, budou muset o povolení k pobytu požádat do června 2021, uvedl deník The Guardian. Pokud by země z EU v následujících měsících odešla bez dohody, měli by čas do prosince příštího roku.

Bývalá ministryně vnitra Amber Ruddová dříve uvedla, že podat přihlášku v novém vládním systému je „stejně jednoduché, jako založit si on-line účet u L.K. Bennett“ (britský prodejce luxusní módy). Přes 80 procent respondentů vládní ankety nyní uvedlo, že interakce se systémem pro ně byla velmi nebo poměrně snadná.