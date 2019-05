Assange se odmítá podvolit případnému vydání do USA. Jeho případ začal řešit londýnský soud

Soud v Londýně začal projednávat, zda Velká Británie může na americkou žádost vydat do Spojených států zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assangea. Australského občana Assangea, který je po vypovězení z ekvádorské ambasády v britském vězení, Američané viní z průniku do počítačů amerického ministerstva obrany. Assange ve videopřenosu z vězení, kde si odpykává trest za porušení podmínek kauce, řekl, že se extradici do USA nepodvolí.