Srí Lanka zakázala zahalování obličeje na veřejnosti. Policii to má usnadnit pátrání po strůjcích útoku

Podle oznámení kanceláře prezidenta platí od pondělí v zemi zákaz jakéhokoli závoje, který by znemožňoval identifikaci osoby. Nařízení se zřejmě nejvíc dotkne ženských muslimských oděvů, jako jsou burky či nikáby, jmenovitě se však v textu neuvádí.

„Tento zákaz má zajistit národní bezpečnost, nikdo by neměl skrývat svou tvář, aby tak znemožnil svou identifikaci,“ citovala agentura AFP z nařízení vydaného prezidentskou kanceláří.

Z 21milionové populace Srí Lanky tvoří muslimové zhruba deset procent. Podle serveru BBC si obličej zakrývá jen malá část žen na ostrově.

Muslimové přistoupili na nezahalování dobrovolně, oficiální zákaz kritizují

Web India Today uvedl, že nezahalovat si obličej doporučila muslimským ženám i část místních kleriků. Varovali ovšem před uzákoněním trvalého zákazu nikábů a burek.

„Je to ta nejhloupější věc, co mohli udělat. Před třemi dny jsme (muslimská komunita) ohledně tohoto přijali dobrovolné rozhodnutí. Vyzvali jsme muslimské ženy, aby si nezakrývaly obličeje. Pokud chtěly závoj nosit, bylo jim řečeno, aby nevycházely,“ uvedl viceprezident srílanské Muslimské rady Hilmi Ahmed.

Podle něj je zákaz zahalování vydaný prezidentskou kanceláří pouze částí politického boje mezi prezidentem a premiérem. „Rozhodnutí ostře kritizujeme. Nemůžeme přijmout, když úřady zasahují do náboženství, aniž by to konzultovaly s jejich představiteli,“ dodal.