Srílanská policie stále pátrá po desítkách lidí. Po razii ve městě Sammanthurai zůstalo patnáct mrtvých včetně dětí

Město Sammanthurai leží zhruba 55 kilometrů jižně od města Batticaloa, kde se v neděli jeden z devíti sebevražedných útočníků odpálil v evangelickém kostele. Místní vojenský velitel Aruna Jajasekara uvedl, že vojáci a policisté za denního světla podniknou ve Východní provincii další razie. Při dosavadních raziích nalezly bezpečnostní složky výbušniny, rozbušky, sebevražedné vesty a vlajky teroristické organizace Islámský stát (IS).

Ve stejné oblasti našli policisté na základě informací od zpravodajské služby 150 tyčinek plastické výbušniny, 100 000 kovových kuliček, které se dávají do sebevražedných vest, a nakonec i dodávku a oblečení, které použili ti, co byli zřejmě zapojeni do velikonočních útoků, informoval policejní mluvčí Ruvan Gunasekara.

Policie stále pátrá po víc než stovce lidí