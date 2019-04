„Soud nad Jidášem“ opět rozpoutal debatu o antisemitismu v Polsku

Dění v Pruchniku šetří prokuratura

Kvůli podezření z vyvolávání nenávisti řeší věc i prokuratura. Policie se snaží zjistit, kdo akci uspořádal, dohlížel na ni a jakou roli při ní měly děti.

„Existuje tu větší tolerance k jistému chování. Dřív by se za některé chování lidé styděli, teď tento stud necítí. To podle mého vyplývá z toho, že se ve veřejném prostoru změnil jazyk,“ podotýká právník Adam Kuczyński z asociace Nikdy víc, která upozorňuje na projevy xenofobie či rasismu ve společnosti.

To jest chyba FEJKOWY profil @USAmbPoland i Pani Amb.G.Mosbacher.Ktoś chce nas w tych dniach SPROWOKOWAĆ i udowodnić,że bazy USA w Polsce nie powinny powstać i,by Prez.D.Trump jesienią do Polski w tej sprawie nie przyjeżdżał.

Pani Ambasador,CHRYSTUS ZMARTWYCHwSTAŁ ! ALLELUJA ! — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) April 20, 2019

„Provokace“, reagovala poslankyně na přání k židovskému svátku

Od rituálu se distancoval i pruchnický starosta Waclaw Szkola. Uvedl, že tento rituál městský úřad ani nezorganizoval, ani k němu nevydal povolení. „V současné době, kdy se setkáváme se snahou připsat Polákům odpovědnost za zločiny spáchané nacisty za druhé světové války, mohou nepřátelé naší vlasti podobné (historické) rekonstrukce využít jako příklad údajného antisemitismu Poláků,“ uvedl starosta Szkola.

Pobouření o letošních Velikonocích rozpoutaly i reakce na tweet americké velvyslankyně Georgette Mosbacherové, která v něm popřála k židovskému svátku pesach. Mezi antisemitskými komentáři se objevila i odpověď vládní poslankyně Krystyny Pawłowiczové, která přání označila za provokaci.

Útočné reakce hned využila opozice, jež vládnoucí stranu Právo a spravedlnost obvinila, že v zemi rozdmýchává atmosféru nenávisti, když stále častěji hraje na nacionalistickou strunu.

„Lidé to můžou chápat tak, že všechny řeči proti antisemitismu jsou jen vzkazem pro Západ. A berou si z toho také to, že znovu můžeme být nacionalisty a že je to úplně v pořádku,“ komentuje to právník Kuczyński.

Dvojice skandálů se odehrála na pozadí napjatých vztahů Polska s Izraelem. Premiér Mateusz Morawiecki v únoru odmítl jet do Jeruzaléma na společný summit visegrádské čtyřky. Rozhodnutí předcházely údajné výroky premiéra Benjamina Netanjahua o podílu Poláků na holocaustu. Olej do ohně následně přilil úřadující ministr zahraničí Jisrael Kac svým prohlášením, že Poláci „nasáli svůj antisemitismus s mateřským mlékem“.