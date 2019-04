Rusko výsledek voleb neovlivnilo, Obama o zásazích věděl a nekonal, řekl Trump k Muellerově zprávě

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov k Muellerově zprávě podle agentury TASS posměšně poznamenal, že američtí daňoví poplatníci by se zcela oprávněně mohli zajímat o to, na co byly použity státní peníze, které se utrácely za práci vyšetřovatele Roberta Muellera. „Je nám líto, že dokumenty takovéto kvality mají přímý dopad na vývoj rusko-amerických vztahů, které již beztak nejsou v nejlepším stavu,“ poznamenal Peskov.

Moskva v pátek důrazně odmítla dlouho očekávanou zprávu amerického zvláštního vyšetřovatele. „Zpráva potvrzuje, že neexistuje vůbec žádný argument týkající se údajného zasahování Ruska do amerických voleb,“ řekl podle ruských agentur ředitel odboru Severní Ameriky na ministerstvu zahraničí Georgij Borisenko. „Není tam přítomen jediný důkaz. Autoři zprávy fakticky potvrdili to, že žádnou takovou zprávu nemají,“ dodal.

Prezident se podle Washington Examiner během vyšetřování choval, jako by byl vinný, ačkoli pak vyšetřování nic nezjistilo. „Trump byl sám sobě nejhorším nepřítelem,“ poznamenal magazín, který jako špatné kroky připomněl propuštění šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, pokusy zasáhnout do vyšetřování přes někdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse či snahu přinutit poradce ke lživým či zavádějícím výpovědím.

Středový deník The New York Post kritizoval Muellerův bezstarostný přístup k hranici toho, kde začíná maření vyšetřování, neboť v této věci nedokázal rozhodnout. Pokud se Mueller na základě důkazů domníval, že se Trump tohoto činu dopustil, tak měl mít kuráž prezidenta obvinit a navrhnout jeho stíhání. Jestli k tomu žádné důkazy nenašel, měl to rovněž přímo říci. „Všechno ostatní bylo a je špínou,“ napsal The New York Post. „Nejhorší na tom je, že je to opovrhování ústavou,“ dodal.

Deník USA Today, který rovněž cílí na centristické čtenáře, konstatoval, že Rusko se snažilo volby ovlivnit stejným způsobem, jakým během studené války rozsévalo dezinformace. „Nepotřebovalo k tomu v roce 2016 pomoc od Trumpovy kampaně. A nebude ji potřebovat ani v roce 2020,“ uvedl deník. Poukázal také na to, že povolební politický rozkol vedl některé konzervativce jen k tomu, že ruskou agresi považují za kachnu, ačkoli snahy Moskvy hlasování a mínění v USA ovlivnit jsou skutečné a dějí se po desetiletí.