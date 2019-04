Čtrnáct let vězení, tábor s přísným režimem. Rusko odsoudilo norského občana za špionáž

Třiašedesátiletý Frode Berg byl ve vazbě od prosince 2017, kdy ho ruská policie zatkla v jednom z moskevských hotelů. Podle soudu shromažďoval tajné informace o parametrech ruských jaderných ponorek, za což mu hrozilo dvacetileté vězení.

Berg v minulosti pracoval pro norskou vládní agenturu, která dohlíží na dodržování pohraniční dohody mezi Ruskem a Norskem. Od roku 2014, kdy je v důchodu, se prý řadu let angažoval v různých projektech spolupráce obou zemí.

Pracovní tábor s přísným režimem

Ruská prokurátorka Milana Digajevová již dříve uvedla, že byl Berg zadržen při činu, když od svého spolupracovníka nastrčeného ruskou kontrarozvědkou přebíral utajované informace. Jiné zdroje uvádějí, že Berga přistihli s tajnými materiály, které převzal od ruského policisty, jenž byl pak v prosinci loňského roku odsouzen ke třinácti letům vězení.

Během procesu za zavřenými dveřmi měl Berg přiznat, že pro norské tajné služby několikrát fungoval jako kurýr. O operaci, které se účastnil, ale prý nic nevěděl. Obvinění ze špionáže před soudem odmítl. Podle úterního verdiktu soudu by měl nakonec strávit čtrnáct let v pracovním táboře s přísným režimem.

Putin milost nevyloučil

Proti rozsudku se Nor odvolat neplánuje, chce ale požádat prezidenta Vladimira Putina o milost, tak aby byl propuštěn, řekl jeho obhájce Ilja Novikov. „Trest není mírný ani na ruské poměry,“ dodal. „Bergovi je 63 let, viděl podmínky v ruských věznicích, takže čtrnáct let vězení znamená v podstatě doživotní trest.“

Ruský prezident minulý týden po dotazu novinářů během rozhovorů s norskou premiérkou Ernou Solbergovou nechal možnost milosti otevřenou: „Musíme počkat na skončení soudního procesu… Podíváme se, co s tím budeme moci udělat, v závislosti na rozhodnutí soudu.“