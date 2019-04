Nové europoslance z Británie nesmíme brát jako druhořadé, říká Tusk

Během vrcholné schůzky prezidenti a premiéři unijních zemí prodloužili britské členství v EU do 31. října s tím, že se zapojí do evropských voleb. Pokud by však dokázali britští poslanci schválit výstupní dohodu dříve, může země opustit Unii před domluveným krajním termínem či dokonce ještě před volbami.

Někteří evropští politici podle Tuska nahlížejí na účast Británie v eurovolbách jako na nutné zlo a obávají se, že Britové budou v čase zbývajícím do brexitu vyvolávat obstrukce. Podle šéfa unijních summitů nejsou tyto obavy na místě a k Británii je potřeba přistupovat jako k plnohodnotnému členovi Unie.

Juncker: Díky odkladu se můžeme věnovat i jiným věcem než je brexit

Tusk rovněž zopakoval, že sedmadvacítka není ochotna znovu otevírat brexitovou dohodu. „Nicméně, pokud by to usnadnilo ratifikační proces (v Británii), je EU27 ochotna přehodnotit politickou deklaraci o budoucích vzájemných vztazích,“ akcentoval Tusk.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že díky půlročnímu odkladu brexitu se unijní země mohou věnovat i jiným zásadním agendám jako jsou obchodní vztahy s USA či nadcházející evropské volby a nemusí „každý týden jednat pouze o brexitu“.