Macron: Katedrálu Notre-Dame společně znovu vybudujeme, je to naše historie

„Katedrálu znovu vybudujeme, my všichni společně, je to bezpochyby součást francouzského osudu. Já se k tomu zavazuji. Od zítřka (úterý - pozn. red.) vyhlásíme celostátní sbírku, která překročí i naše hranice,“ prohlásil Macron, který dorazil s manželkou Brigitte přímo na místo neštěstí. Kvůli události zrušil plánovaný projev k národu, který měl v televizi pronést ve 20 hodin.

Prezident ocenil především práci pařížských hasičů. Na pět stovek jich od pondělního večera bojuje s ohněm, který zachvátil velkou část katedrály. Macron jim poděkoval za jejich odvahu a profesionální přístup. „Díky jejich odvaze obvodové zdi a dvě hlavní věže zůstaly stát,“ podotkl.

Řekl také, že soucítí s Francouzi a všemi katolíky doma i v zahraničí, zvlášť před nadcházejícími Velikonocemi. „Katedrála Notre-Dame, to jsou naše dějiny, naše literatura, je to místo, kde jsme prožívali celou řadu významných událostí. Je to takové epicentrum našeho života. Je to místo, od kterého měříme vzdálenost z Paříže,“ uvedl.

„Je to katedrála všech Francouzek a Francouzů. I těch, kteří do ní nikdy nezavítali. Je to naše společná historie, která nyní hoří. Vnímám, jak všichni spoluobčané trpí,“ dodal prezident.