Britští konzervativci jsou na tom v průzkumech nejhůř za šest let

Britská Konzervativní strana, která je u moci téměř devět let, zaznamenala v novém průzkumu agentury YouGov nejnižší volební preference od roku 2013. Napsal to deník The Times, podle kterého vládní stranu také dost možná čeká propadák při případných volbách do Evropského parlamentu. V britských volbách by jí odevzdalo hlas jen 28 procent respondentů.