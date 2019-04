EU jednala fantasticky, Británie má pořád šanci vzít zpátečku, říká exministr Svoboda

Podle něj je dobře, že Evropská unie opět vyšla Británii vstříc a dala jí další odklad. „Je to velmi správné, co udělala Unie, protože dala odklad do formování nové Komise. Řekla Britům: tak se zvolí britští poslanci do Evropského parlamentu, ale do sestavení Komise, to znamená do října tohoto roku, se musíte definitivně rozhodnout. To, co předvedla Unie, je fantastické. Předvedla sevřené řady a řekla Britům: to se musíte rozhodnout vy, my nic nového vyjednávat nebudeme.“

Unie podle něj správně dala Británii čas najít odvahu ke konečnému řešení – odejít bez dohody, s dohodou, nebo zůstat. „Já si myslím, že to pořád směřuje k tomu zůstat. Možná se můj názor ukáže mylný, ale stále jsem o tom přesvědčen,“ podotýká Svoboda.