Barnier v Dublinu zopakoval, že EU stojí v brexitu za Irskem

„Všichni věříme, že tyto rozhovory skončí pozitivním výsledkem. Již jsem to řekl mnohokrát, můžeme být více, mnohem více ctižádostiví, pokud jde o budoucí vztahy se Spojeným královstvím,“ řekl Barnier. „Politická deklarace umožňuje široké možnosti včetně celní unie. A my jsme připraveni ji ještě více vyjasnit, pokud to pomůže. A to můžeme udělat extrémně rychle,“ dodal.

Varadkar sdělil, že Irsko je otevřené odkladu brexitu, neboť si přeje hladkou rozluku. Dodal, že země se vzhledem k nejistotě na možnost britského odchodu bez dohody připravuje.