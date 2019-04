Pomsta přírody. Pytláka nosorožců zabil slon a sežrali lvi

Policista Leonard Hlathi uvedl, že skupina se vydala minulý týden do parku na lov nosorožce, „když na ně najednou zaútočil slon a jednoho z nich zabil. Jeho kumpáni tvrdili, že odnesli tělo na cestu, aby ho ráno našli kolemjdoucí, a pak z parku zmizeli“.

Podle Hlathiho pytláci informovali rodinu zabitého kolegy a ta pak kontaktovala policii. Ochránci parku začali po tělu pátrat, ale kvůli soumraku nebyli úspěšní. Vrátili se proto po několika dnech a teprve tehdy nalezli pytlákovy ostatky.

„To, co jsme na místě nalezli, naznačuje, že ostatky sežrala smečka lvů, přičemž zbyla jen lebka a kalhoty,“ uvedl mluvčí parku Isaac Phaahla.

V souvislosti s případem byli zatčeni tři muži ve věku od 26 do 35 let, kteří byli obviněni z nelegálního držení zbraní a střeliva, ze spiknutí za účelem pytláctví a z neoprávněného vniknutí. Vyšetřuje se i smrt zabitého muže.

„Vstoupit do Krugerova národního parku nelegálně a pěšky není rozumné, park skrývá mnoho nebezpečí a tento incident je toho důkazem,“ komentoval případ výkonný ředitel parku. „Je velmi smutné vidět dcery zemřelého truchlit nad ztrátou otce a je to o to horší, že dostanou zpět jen velmi málo z jeho ostatků,“ dodal.