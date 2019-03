Muellerovo vyšetřování ruského vlivu bylo zbytečné, jen špinavá kampaň, prohlásil Trump

Trump v rozhovoru poprvé obsáhleji reagoval na výsledky vyšetřování Roberta Muellera, které ho zbavilo podezření, že on sám nebo jeho lidé před volbami tajně spolupracovali s Ruskem. Spekulace, že by Moskva měla informace kompromitující jeho osobu, prezident rázně popřel. „O Rusku vám řeknu toto: Kdyby na mě něco měli, ukázalo by se to už dávno,“ řekl Trump.

Pro Kreml by podle prezidenta bylo výhodnější, kdyby volby vyhrála Clintonová. „Podíváte-li se na řadu různých věcí, Rusko by mnohem raději mělo Hillary než Donalda Trumpa, to vám tedy řeknu,“ konstatoval. Clintonová by prý omezovala těžbu ropy a zemního plynu v USA, která podle kritiků zatěžuje životní prostředí, což by posílilo pozice Ruska na globálních trzích.