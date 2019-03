Poslední duel: Čaputová přiznala chyby a Šefčovič mluvil o rozdělené zemi

„Lidé mají naději na změnu. To jsem cítila intenzivně,“ řekla v debatě ke kampani favorizovaná Čaputová, jež se dříve označila za symbol změny, kterou po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací od pádu komunismu v roce 1989.

Dlouholetý diplomat a v posledním období místopředseda Evropské komise Šefčovič dodal, že jako prezident by byl nezávislý a nadstranický, byť ho v kampani podporuje nejsilnější vládní strana Smer-SD.

Hodnotové spory

Čaputová zopakovala, že její liberální názory nejsou součástí předvolební agendy a že o nich hovořila pouze na základě dotazů. Kandidátka, která se po vítězství v prvním kole vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresívne Slovensko, dříve označila adopce dětí homosexuálními páry za lepší možnost než ponechání nezletilých v dětských domovech. Podle ní ale v této otázce musí nastat shoda napříč celou společností.

Šefčovič odmítl experimenty v kulturně-etických otázkách. „Mnozí lidé to vnímají jako téma, které by dále rozdělovalo naši společnost. Nešel bych do experimentů, které byly zmiňovány,“ poznamenal v reakci na Čaputovou.

Dříve v kampani se Šefčovič v těchto otázkách vymezoval vůči soupeřce výrazněji. Přihlásil se rovněž k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám, byť v roce 1989 krátce před takzvanou sametovou revolucí vstoupil do komunistické strany, která vystupovala kriticky vůči církvím.

Pellegrini podpořil Šefčoviče

Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Smer-SD Peter Pellegrini v rozhlasovém a televizním projevu před druhým kolem volby nepřímo podpořil Maroše Šefčoviče.

Pellegrini v projevu Šefčoviče přímo nejmenoval. Ve vystoupení ale hovořil o tématech, která v kampani propagoval právě kandidát podporovaný jeho stranou. Podle Pellegriniho země potřebuje „zkušeného člověka, připraveného od prvního dne ve funkci plnohodnotně vykonávat svůj mandát“.

Nový prezident by podle něj měl mít „silné sociální cítění“, „potřebu celospolečenského smíru“ a měl by vnímat, že „mnohé tradiční hodnoty jsou na Slovensku hluboce zakořeněné a jejich zpochybňování vnáší do společnosti zbytečný zmatek a rozdělování“.