Brazilský prezident nařídil vojákům oslavy výročí vojenského puče

Bolsonaro je obdivovatelem vojenského režimu

Vládní komise před několika lety zločiny vojenských vlád vyšetřovala a napočítala 434 obětí na životech. Tisíce lidí skončily ve vězení a další tisíce emigrovaly. Civilní vláda byla v Brazílii obnovena v roce 1985.

Někteří Brazilci včetně Bolsonara však vojenské vlády chválí za to, že pozdvihly ekonomiku. „Pokud by se to nestalo, dnes bychom měli vládu, která by nebyla dobrá pro nikoho,“ shrnul v pondělí prezidentův mluvčí.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro se nikdy netajil obdivem k vojenskému režimu v Brazílii. Do své vlády, která se úřadu ujala letos v lednu, si také vybral několik vojáků či bývalých armádních důstojníků. Jeho viceprezidentem je penzionovaný generál Hamilton Mourao, který v minulosti například tvrdil, že armáda má hájit pořádek, pokud soudní moc není schopna uzdravit politiku v zemi.