„Čas se naplnil, Thereso“. Otázka dalšího osudu Mayové rozdělila britský tisk

Podle listu The Times Mayová v posledních dnech odolávala tlaku na to, aby výměnou za podporu brexitové dohody odstoupila z funkce. Hrozící vzpoura v kabinetu podle listu „splaskla“. Nyní se dá očekávat, že Mayová umožní parlamentu, aby nasměroval Británii k „měkčímu“ brexitu, napsal deník.

„Premiérka ukázala odvahu. Aby zpečetila svou dohodu a zaručila brexit, musí ovšem rezignovat,“ napsal na titulní stránce bulvární deník The Sun. „Čas se naplnil, Thereso,“ dodal.

Podle listu Financial Times premiérka o víkendu neuspěla ve snaze získat na svou stranu největší oponenty. Vystává tak podle něj otázka, jak dlouho se v premiérském křesle ještě může udržet.

Fotografie největších kritiků předsedkyně britské vlády se objevily na titulních stránkách listů The Daily Telegraph, Metro a The Guardian. Jsou mezi nimi bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a ministr pro brexit David Davis či vůdce euroskeptické skupiny konzervativních poslanců Jacob Rees-Mogg. Johnson v příspěvku v The Daily Telegraph Mayovou vyzval, aby se vzdala naděje na schválení své dohody a „odešla z EU nyní“.

„Supi začínají kroužit“

Nedělní rozhovory premiérky s ministry a rebelujícímí konzervativními zákonodárci ve venkovském sídle Chequers označil list Metro za „krizová jednání“ v době, kdy „supi začínají kroužit“. Nedělní schůzky podle listu The Guardian „dramaticky snížily“ šanci na to, že by poslanci napotřetí schválili vládní brexitovou dohodu.