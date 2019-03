Nezkušenost s politikou není handicap, potřebujete jasné poselství, říká o Čaputové Radičová

Podle Ivety Radičové je jasné, že si Slováci přejí změnu. Ta má dvě podoby. „Na jedné straně posílení demokracie a spravedlnosti, stylu politiky ve prospěch slušnosti. Pak jsou tu hlasy pro silnější, autoritativnější režim se silným vůdcem, silně protievropský, vystihuje to slovo antisystémový,“ prohlásila slovenská expremiérka.

Europoslankyně za vládní Smer Monika Flašíková-Beňová, která byla dalším hostem Událostí, komentářů, připomněla nízkou volební účast – v prvním kole byla pod padesát procent. „Pravděpodobně jsme nedokázali prolomit zájem lidí. Druhé poselství (prvního kola) je to, že tu máme dva demokratické kandidáty, u kterých mě těší, že postoupili do druhého kola,“ uvedla europoslankyně.

Radičová radila na začátku kampaně právničce Zuzaně Čaputové, která je po prvním kole jasnou favoritkou. „Snažila jsem se ji povzbudit, dodat jí odvahu a samozřejmě jí předat zkušenosti, které jsem zažila v rámci kampaně a připravit ji na to, co ji může čekat,“ vzpomíná Radičová.

Maroš Šefčovič, kandidát strany Smer, má podle ní nevýhodu v tom, že se rozhodl jít do boje o prezidentské křeslo relativně nedávno, a nestihl tak naplno prodat své vize. Flašíkovou-Beňovou mrzí, že se v kampani objevila témata, která dle jejího názoru s funkcí přímo nesouvisejí, místo postojů k zahraniční politice, konkrétně třeba potřebě posílení eurozóny nebo reformy Evropské unie.

Čaputová za sebou nemá politickou minulost. „Já jsem vstoupila na ministerský post rovnou z akademické půdy. Nejde o to, jestli máte zkušenost z vrcholové politiky, jde o to, jak se v expertní oblasti nebo v oblasti právního státu a demokracie orientujete, jestli máte jasné poselství. Nemyslím si, že to je handicap, právě naopak,“ soudí Radičová.

Nejvíc ministryň v historii

„To, že žena v takových volbách zaznamenala úspěch tím, že se dostala do druhého kola s poměrně vysokým procentem podpory, můžeme hodnotit pozitivně,“ míní Flašíková-Beňová, která si na druhou stranu myslí, že Čaputové mohla pomoci i některá média, a to způsobem, jakým kandidátku prezentovala.

Politické strany by se podle europoslankyně měly do budoucna zamyslet nad vyšší účastí žen. „V současné vládě máme historicky nejvíc žen – pět ministryň,“ připomněla Flašíková-Beňová.

Podle Radičové se Čaputové daří vyslovit, co je problémem Slovenska, konkrétně potíže s právním státem, s nespravedlností. Tato nespokojenost hromadící se ve společnosti vyvrcholila loňskou vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.