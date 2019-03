Útoky pravicových extremistů mají být první fází globální války, říká odborník

V poslední době se řeší zejména otázka hrozby islamistických útoků. Překvapuje vás typ útoku, ke kterému došlo na Novém Zélandu? Že může dojít k útoku tohoto typu, mě nepřekvapilo. Překvapilo mě ale místo, kde se to stalo. Nečekal bych, že se takovýto útok stane na Novém Zélandu.

Není cílem teroristů vnést do společnosti konflikt, válku?

Určitě ano. Ty teroristické útoky, jak je už koneckonců plánoval Anders Breivik, ke kterému se tento terorista také hlásí, mají být pouze jakousi první fází předtím, než dojde k nějaké globální či aspoň evropské občanské válce. Ta má nakonec přinést eliminaci těch, z pohledu krajní pravice, nežádoucích živlů v západních zemích. Má to být první stupeň k iniciaci většího konfliktu.

Jaká je síla na straně těchto pravicově extremistických teroristů?

Určitě existuje podhoubí pro pravicový extremismus i v řadě západních zemí. Je to často spjato s takzvaným zbraňovým fetišismem, tedy obdivem ke střelným zbraním, který se v tomto směru někdy projevuje. Pokud se podíváme na typy pachatelů, tak často to jsou spíš malé skupinky nebo jednotlivci, osamělí vlci. Mezi těmito lidmi existuje vzájemná inspirace a návaznost, alespoň co se týká ideové a taktické inspirace.