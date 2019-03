Chorvatské ústřice napadl norovirus. Chovatelé vidí příčinu v kanalizaci, úřady to odmítají

Modré vody laguny Mali Ston na poloostrově Pelješac prosluly svou čistotou a po staletí se v nich díky tomu chovaly ústřice. Místní druh získal řadu mezinárodních ocenění a na tradiční březnový festival přijížděli gurmeti a farmáři z celého světa.

Specifickou chuť chorvatských mlžů si oblíbili natolik, že je vysadili a zkoumali i ve Francii. „Po nějaké době se vrátili na náš festival a s hořkostí nám řekli, že je ve Francii nemohou pěstovat, protože moře u nás je tak čisté,“ říká k tomu Svetan Pejić, majitel místní ústřicové restaurace.

Jenže chorvatští chovatelé teď utržili těžkou ránu. V pochoutce, která jejich město proslavila, úřady našly norovirus, tedy původce nemoci známé jako střevní chřipka. Zatímco většina bakterií se z jídla dá odstranit vařením nebo pečením, viry jsou výrazně odolnější. Navíc ústřice se většinou podávají syrové.

„Opravdu to nerad říkám, ale mohou za to lidé. Nepřišlo to z moře ani ze vzduchu. Znečištěná laguna je výsledkem lidské činnosti,“ podotýká profesor dubrovnické univerzity Vlado Onofri.