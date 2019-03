V řeckém městě Galaxidi se každoročně koná s koncem karnevalové sezony bizarní událost. Jde o takzvanou moučnou válku, během níž vyrazí místní obyvatelé do ulic vyzbrojeni pytli plnými mouky a oděni do ochranných obleků se snaží jeden druhého co nejvíce ušpinit. Neobvyklým způsobem tak oslavují začátek postního období. Hlavním dnem této tradice je Čisté pondělí (též popeleční nebo zelené), které je obdobou katolické popeleční středy.