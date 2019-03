Za útok v bruselském židovském muzeu dostal Nemmouche doživotí

Nemmouche se podle médií stal prvním odsouzeným radikálem, který jde do vězení za útok, který na území Evropy spáchal po návratu ze Sýrie.

Nemmouche v květnu 2014 zastřelil ve vstupní hale židovského muzea v belgické metropoli dva izraelské turisty, dále Francouzku, která v muzeu pracovala jako dobrovolnice, a belgického zaměstnance muzea. Po činu utekl a po šesti dnech jej zadrželi v jihofrancouzském přístavním městě Marseille. Francouzské úřady ho vydaly do Belgie v červenci 2014.

Spolu s ním byl v noci na úterý odsouzen i jeho francouzský komplic Nacer Bendrer, který dostal 15 let vězení za to, že mu pomohl opatřit zbraně. Oba muži mají dva týdny na to, aby se kvůli verdiktu obrátili na kasační soud řešící procesní pochybení nižších soudů.

Porota, jež k verdiktu dospěla po osmihodinovém zvažování, zdůraznila skutečnost, že Nemmouche „absolutně nevyjádřil lítost vůči obětem, o kterých nikdy nemluvil“. Prokurátor jej předtím označil za nebezpečného psychopata.

Sám Nemmouche dal svůj postoj najevo, když dostal během pondělního závěrečného líčení příležitost vyjádřit se ke svému činu. Slovy „život jde dál“ vyvolal na sociálních sítích řadu rozhněvaných reakcí. Agentura AFP je označila za jeho poslední provokaci.