Čeští skláři vystavují v Jeruzalémě. Slávu si vydobyli po celém světě

Výstavní sál v Českém domě nabízí průřez špičkou umělecké tvorby. Vystavuje například tavené plastiky, lustry nebo abstraktní objekty. „Je tu patnáct firem, takže každá firma se prezentuje svojí věcí. Je to různorodé, a to je na tom právě to hezké,“ popisuje výrobce skla Ladislav Ševčík.

„Izraelci milují obojí, jak klasické sklo, tak zároveň něco úplně nového,“ říká o motivech kurátorů výstavy ředitel Českého domu v Jeruzalémě Robert Mikoláš.

A nejsou jediní. České sklo v dějinách zaujalo třeba etiopského císaře, španělského krále, herečku Sophii Lorenovou nebo Saddáma Husajna. Slavná tradice pokračuje. „My jsme konkrétně dělali pro čínského prezidenta a pro prezidenta Putina,“ vyjmenovává Ševčík.