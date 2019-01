V Rakousku polevilo riziko lavin, pořád je ale vysoké. V noci zasypaly silnice a sníh se dostal až k hotelům

„Situace zůstává vážná,“ uvedla lavinová služba spolkové země Salcbursko. Kromě ní platí druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí i v částech spolkových zemí Vorarlbersko, Horní Rakousy, Štýrsko a Tyrolsko. „Pro zimní sporty mimo zajištěné sjezdovky jsou podmínky velmi nebezpečné,“ zdůraznila tyrolská lavinová služba.

V Rakousku v pondělí večer a v noci na úterý laviny zasypaly především silnice, ale ve štýrském Ramsau na úpatí hory Dachstein sníh pronikl skrz okna také do dvou místních hotelů. V obou ubytovacích zařízeních bylo v tu dobu asi šedesát hostů, nikdo ale neutrpěl zranění. Pod lavinou se ovšem ocitlo několik jejich automobilů.

Řada rakouských horských obcí je nadále nepřístupná. Například v Salcbursku bylo od okolního světa v pondělí večer dočasně odříznuto 41 tisíc osob. Mnoho lidí je v Rakousku také bez elektrické energie. V Tyrolsku je to nyní kolem pěti set domácností; ještě v pondělí to ovšem bylo patnáct set. Uzavřena zůstává řada lyžařských středisek, a to nejen kvůli nebezpečí pádu lavin, ale i kvůli silnému větru.