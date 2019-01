Trump promluví k národu o stavbě zdi u Mexika. Vůbec poprvé z Oválné pracovny

Americký prezident promluví vůbec poprvé k národu z Oválné pracovny. Trump žádá po Kongresu přes pět miliard dolarů (asi 126 miliard korun) na stavbu zdi, která je podle něj nutná k zajištění bezpečnosti Spojených států, demokraté to odmítají.

Tak či onak dosáhnu toho, co chci, prohlásil Trump

Trump nedávno pohrozil, že prezidentským dekretem vyhlásí stav nouze, aby Kongres obešel a zeď mohl postavit. „Pokud nedostanu to, co chci, tak či onak toho dosáhnu – ať už skrze jednání s vámi, skrze použití armády, skrze cokoli, co budete požadovat vy. Zkrátka uzavřu vládní instituce,“ varoval prezident demokraty. Prezident tvrdí, že má pravomoc vyhlásit stav nouze, jeho kritici se ale případně hodlají bránit u soudu.

Vůdci odborů mezitím bijí na poplach. Kvůli takzvanému shutdownu nefunguje velká část úřadů, mezi nimi třeba matriky nebo azylová centra. Zaměstnanci jsou doma, a nedostávají peníze.

„Prezident nechápe, že jsme lidské bytosti. Jsme federální zaměstnanci – pro něj to jsou ale jen slova. Musíme ale platit účty, splácet své hypotéky. Tak jako všichni ostatní, musíme taky něco jíst, abychom přežili. Pro nás to není žádná hra,“ konstatovala vůdkyně odborů v Národní agentuře pro sčítání lidu Laverne Byrdová.