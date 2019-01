Patová situace trvá. Trump nechává statisíce úředníků bez peněz, trvá na své zdi u Mexika

Od 22. prosince se zastavilo financování zhruba čtvrtiny vládních úřadů USA, včetně ministerstva zahraničí, spravedlnosti nebo vnitřní bezpečnosti. Část zaměstnanců je na nucené dovolené, zbytek chodí do práce. Peníze ale dostanou teprve tehdy, až se spor podaří vyřešit. Trump zatím nechce ustoupit a tvrdí, že bez financování zdi peníze vládě nepošle. „Mluvíme zde o národní bezpečnosti, víte. Stejně jako mluvíme o armádě, stejně jako mluvíme o Sýrii, Afghánistánu nebo o dalších místech. Jen v Afghánistánu utratíme více peněz za jeden měsíc, než o kolika mluvíme v souvislosti se zdí,“ upozornil prezident.

Fakta Případy platební neschopnosti USA s významným dopadem na chod země Případy platební neschopnosti USA s významným dopadem na chod země 14.–18. listopadu 1995: K platební neschopnosti došlo poté, co tehdejší prezident Bill Clinton vetoval rozpočet schválený Kongresem ovládaným republikány. Za následek to mělo mj. nucený odchod na dovolenou pro 800 000 pracovníků federálních úřadů.

16. prosince 1995 – 5. ledna 1996: Pokračující půtky mezi Clintonem a republikánskými kongresmany ohledně financování vzdělávacích programů a zdravotního pojištění pro staré lidi vyvrcholily dalším shutdownem. Ten tentokráte postihl 280 000 státních zaměstnanců, kteří museli zůstat doma.

1.–16. října 2013: Neshody mezi prezidentem Barackem Obamou a skupinou republikánů v Kongresu kvůli výdajům v novém rozpočtovém roce způsobily, že vláda neměla 16 dní peníze na svůj provoz. Po tuto dobu si muselo 800 tisíc státních zaměstnanců vzít nucenou dovolenou a milion jich pokračovalo v práci, aniž by měli jistotu, že za ni dostanou zaplaceno. Republikáni tehdy využili instrumentu tzv. shutdownu k tomu, aby pozdrželi start zdravotnické reformy „Obamacare“.

Nechal se slyšet, že je připraven udržovat patový režim, dokud to bude nutné. Na dotaz, zda je ochoten přijmout návrh, který by obsahoval méně než jím požadovaných pět miliard dolarů (112 miliard korun), šéf Bílého domu odpověděl, že to bude záležet na tom, co demokraté nabídnou, napsala ve středu agentura Reuters.

Obměněná sněmovna nově v režii demokratů Demokraté pět miliard na stavbu zdi dát nechtějí, ve čtvrtek se navíc uskuteční první zasedání Sněmovny reprezentantů, ve kterém budou mít po listopadových volbách většinu. Chystají řadu opatření, která by dotčeným úřadům zajistila peníze.