Módní vkus se mění. I mezi anglikánskými kněžími

Stará roucha v novém hávu

Natolik okázalé obrazy se sice už v Británii dnes nevyrábějí, tradice přesto v několika dílnách přetrvává. Zkušené vyšívačky většinou obnovují původní vzácná roucha nevyčíslitelné hodnoty, na jejichž vznik ve středověku a novověku přispívali mecenáši. Nevymizela přitom ani poptávka po nových osobitých modelech.

„Jsme jenom lidé. Každý člověk má nějaké oblíbené oblečení. Bývá to takové, které nemůžete nosit příliš často,“ říká autor Polního průvodce anglikánskou církví Fergus Butler-Gaille.

Fantazii při vymýšlení vzorů se meze skoro nekladou. Pečlivě se ale dohlíží na to, aby vybraný oděv barevně odpovídal pravidlům, která platí pro dané církevní období. Například přijít do kostela v době adventu v jiném než purpurovém ornátu představuje trestuhodný prohřešek. Byť by bylo jeho zdobení sebekrásnější.