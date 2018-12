Historická šance pro kubánské baseballisty. Někteří smějí nově hostovat v amerických ligách

Vůbec poprvé v historii budou moct kubánští hráči legálně hostovat ve všech amerických baseballových ligách. V nejvyšší Major League (MLB) jich právě hraje 25 a patří ke špičce. Do Spojených států se přitom dostali nelegálně. Nově se kubánští baseballisté nad 25 let dostanou do amerických soutěží bez potřeby zaplatit často brutální převaděče.