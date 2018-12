Čínský už není jen čaj. Místní káva se vyváží do celého světa

Historie pěstování kávy v Číně se začala psát 126 lety, kdy ji do odlehlé vesničky na jihozápadě země přinesl francouzský misionář. Podle místní legendy si chtěl i zde vychutnávat svůj oblíbený nápoj.

„První generace stará 110 let má více nažloutlou barvu. Druhá generace stará 70 let už je nažloutlá méně. Ta třetí, které je sedm let, má barvu zelenou. Její zrnka mají silnou syrovou vůni,“ popisuje obchodnice s kávou Wan Süe-ťün.